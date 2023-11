Sint Martinusoptocht trekt zaterdag door de stad

Foto: Rieks Oijnhausen

11 November is de dag dat mijn lampje branden mag. Zaterdag is het Sint Maarten en dat gaat traditioneel gepaard met de Sint Martinusoptocht door de binnenstad, en aansluitend de lampionnenwedstrijd in de Martinikerk.

“We verzamelen om 13.30 uur op het Hereplein, waar we om 13.45 uur vertrekken”, vertelt de organisatie. “We beginnen dit jaar wat vroeger, zodat kinderen na afloop nog alle tijd hebben om met hun lampion langs de deuren te gaan. Tijdens de tocht, waarbij Sint Martinus te paard, met verschillende Romeinse soldaten, voorop zal lopen, loopt men via de Herestraat, Zuiderdiep, Oosterstraat, Grote Markt naar de Martinikerk.” De tocht zal muzikaal begeleid worden door Showband Noordenveld uit Roden.

In de kapel van de Martinikerk vindt de lampionnenwedstrijd plaats. “In het koor kunnen de kinderen hun lampionnen in één van de kramen hangen. Een deskundige jury, onder leiding van Marjo van Dijken, beoordeelt de lampionnen. Ze wordt daarbij onder meer geholpen door de kinderburgemeester. Er zijn twee leeftijdscategorieën: t/m 8 jaar en 9-12 jaar. Voederbietlampionnen vormen een klasse apart. Ook met andere zelfgemaakte lampionnen zijn er prijzen te winnen, die door de Stichting Marktactiviteiten Groningen en FC Groningen beschikbaar zijn gesteld. De kinderen kunnen bovendien op de foto met Sint Martinus en zijn Romeinse soldaten. Voor iedere deelnemer is er daarnaast een leuke verrassing.”