‘Shop till you drop’ tijdens Black Friday in Groningen

Black Friday is vrijdag van start gegaan en veel Groningers maken hier optimaal gebruik van.

Hoewel veel winkels al op maandag zijn begonnen met hun “black week”, is vrijdag de dag waarop je de beste koopjes kunt scoren. Dit grootschalige koopjesfestijn is oorspronkelijk overgewaaid uit de Verenigde Staten. Bijna alle winkels bieden aanbiedingen en koopjes aan, waar shoppers gretig gebruik van maken.

Door het slechte weer viel de drukte in de Herestraat op vrijdagmiddag nog mee, maar winkels met een pakketpunt merken de toename in drukte wel. “Je merkt dat er heel veel online wordt besteld. Het zorgt voor chaos bij onze postopslag en lange rijen bij het PostNL-servicepunt”, vertelt Britt Gnodde van Jumbo Oosterstraat. “Deze drukte blijft waarschijnlijk aanhouden tot na de feestdagen, maar we zijn hierop voorbereid en zetten extra personeel in.”

We vroegen ons af of Groningers gevoelig zijn voor de Black Friday-sale en gingen de straat op om hun reacties te peilen.