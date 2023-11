Selectie FC Groningen volledig fit voor wedstrijd tegen FC Eindhoven

Foto: Lisa Eising

Trainer Dick Lukkien kan beschikken over een volledig fitte selectie voor de thuiswedstrijd tegen FC Eindhoven. FC Groningen hervat weer de competitie na de interlandperiode waarin het Nederlands elftal zich wist te plaatsen voor het Europees kampioenschap in Duitsland. “Sinds een dag of drie staan we met 29 spelers op het veld.”

De meest opvallende naam in de 29-koppige selectie is momenteel Nick Bakker. De 31-jarige verdediger tekende vandaag een contract tot het einde van dit seizoen. Sinds de zomer traint Bakker al mee bij het eerste team, maar sukkelde nog lang met zijn fitheid. Tot op heden heeft de linker centrale verdediger maar zes wedstrijden voor FC Groningen gespeeld, ondanks dat hij zijn opleiding doorliep bij de club. Nadat hij speelde bij ‘buren’ FC Emmen en sc Heerenveen ging de Stadjer naar Al-Arabi in Saoedi-Arabië. Door privéomstandigheden verliet hij de club al voordat hij een wedstrijd had gespeeld.

Via de kanalen van FC Groningen laat Bakker weten: “Ik ben fit. Ik heb er hard voor gewerkt en eindelijk is het zover. Ik heb wat kleine tegenslagen gehad, maar het voelt fijn om fit te zijn. Hopelijk kan ik mijn steentje bijdragen.”

‘Een geduchte tegenstander’

Tijdens de interlandperiode speelde FC Groningen een oefenwedstrijd tegen rivaal sc Heerenveen. Daarin wonnen de Groningers met 3-1, mede door twee doelpunten van Thom van Bergen. “Het was een verlengstuk van de wedstrijd tegen Roda JC”, zegt Lukkien. “We speelden energiek en creëerden veel kansen vanuit ons eigen spelidee.”

En met dat goede gevoel wil de FC door tegen FC Eindhoven. De Brabantse club staat 12de in de Keuken Kampioen Divisie, en daarmee met vijf punten meer hoger op de ranglijst dan FC Groningen. Ondanks dat lijkt het steeds beter te gaan met de ploeg van Lukkien. De uitwedstrijd tegen Roda JC werd door supporters als hoopvol beoordeeld en ook bij de vorige thuiswedstrijd tegen Dordrecht was een opwaartse lijn te zien.

Lukkien: “Het is een geduchte tegenstander. Ze krijgen weinig doelpunten tegen en staan daarbij goed gegroepeerd. Ze zijn goed in de omschakeling en hebben de snelheid voorop om gebruik te maken van de ruimtes.”

De wedstrijd FC Groningen – FC Eindhoven begint vrijdagavond om 20.00 uur in de Euroborg. De wedstrijd staat onder leiding van scheidsrechter Erwin Blank.