Scholierenverkiezing: PVV de grootste, recordaantal jongeren heeft gestemd

Foto: Harro Meijer

Als alleen jongeren het voor het zeggen zouden hebben wordt de PVV de grootste partij in de Tweede Kamer. Dat blijkt uit de resultaten van de Scholierenverkiezing, die de afgelopen dagen georganiseerd werd door ProDemos.

Leerlingen in het voortgezet onderwijs en mbo-studenten konden de afgelopen dagen hun stem uitbrengen. De PVV wordt de grootste met 15,9 procent van de stemmen. Forum voor Democratie wordt tweede met 13,3 procent. Op plaats drie de VVD die op 10,8 procent van de stemmen kan rekenen. Omgerekend naar zetels zou de PVV met deze uitslag op 25 Kamerbankjes uit komen, FvD 21 en de VVD krijgt dan 17 zetels. Nieuw Sociaal Contract, de partij van Pieter Omtzigt, is de grootste nieuwe binnenkomer met 2,8 procent van de stemmen. Daarnaast valt op dat de partijen Nederland met een Plan (0,7 procent) en Piratenpartij – De Groenen (1,9 procent) de kiesdeler halen.

Opmerkelijk is dat er een recordaantal jonge mensen deelgenomen hebben aan de verkiezingen. Waar bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 nog 50.287 jongeren een stem uitbrachten, ligt dat aantal nu op 143.991. Eric Stokking, directeur van ProDemos: “Nog nooit hebben zoveel leerlingen en studenten gestemd bij de Scholierenverkiezingen. Daar ben ik blij mee en trots op. De Scholierenverkiezingen hebben vaak een voorspellende waarde. Ik hoop dat de opkomst morgen net zulke records laat zien.” Het doel van de verkiezingen is om meer jongeren te interesseren voor de politiek. In totaal namen ongeveer vierhonderd scholen in het land deel aan de verkiezingen.