Scholenmarkt opent komende dagen de deuren: “Je basisschool verlaten is best spannend”

Foto: Petra Verweij

In de Euroborg vindt maandag en dinsdag de Scholenmarkt plaats. Op de markt kunnen aankomende brugklassers kennismaken met middelbare scholen.

“We verwachten op beide dagen ongeveer 4.000 belangstellenden”, vertelt Petra Verweij van Scholenmarkt Groningen. “Wat we met de markt aan gaan bieden is echt een eerste kennismaking. Op de markt presenteren 21 scholen zich. Je kunt er in gesprek met leraren, maar ook zijn leerlingen van de scholen aanwezig, die je aan kunt klampen. Wat is het voor school? Wat maakt de school zo leuk? Het is echt bedoeld als eerste stap in het proces waarbij je de vervolgschool kiest.”

Tijdslots

De organisatie vindt het belangrijk dat er plaats is voor alle groep 8-leerlingen en hun ouders. Om die reden is er nog wat extra ruimte gemaakt op de tijdslots. “Wat je wilt voorkomen is dat iedereen op hetzelfde moment komt. Daarom werken we met tijdslots, waar je op kunt intekenen. Dit intekenen kan via onze website. En hoe het er dan uit gaat zien? Als je maandag of dinsdag arriveert, dan heten we je uiteraard als eerste van harte welkom. Vervolgens kun je met behulp van een plattegrond de school bezoeken waar je interesse in hebt. Die plattegrond hebben we ook overzichtelijk gemaakt. Als je interesse hebt in een vmbo-bb opleiding, in de havo of vwo, dan kun je in één oogopslag zien welke school welk niveau aanbiedt.”

“Verlaten van je vertrouwde basisschool is best spannend”

Verweij begrijpt maar al te goed dat het spannende dagen zijn: “In de meeste gevallen ben je acht jaar met veel plezier naar je basisschool gegaan. Een school die bij je in de buurt, of in het dorp staat waar je woont. Die vertrouwde omgeving ga je inruilen voor ‘de grote school’. En natuurlijk is dat spannend. Het is iets nieuws, het is iets dat je niet kent. Daarom is voorlichting ook zo belangrijk. Door in gesprek te gaan kunnen vooroordelen weggenomen worden, en kom je hopelijk tot de ontdekking dat die ‘grote school’ helemaal niet zo eng is, en dat het er eigenlijk best heel leuk is.”

“Eerste stap”

Een definitieve keuze maken hoeft nu nog niet. “Het aanbod is groot. Deze markt is echt de eerste stap. Je maakt kennis. En vervolgens kun je de komende maanden je lijst korter maken. Dat kan bijvoorbeeld door de open dagen van de scholen te bezoeken. Sommige scholen bieden ook de mogelijkheid aan om een dag mee te lopen, zodat je echt het gevoel krijgt hoe het er op een school aan toe gaat. Wat daarnaast ook nog goed is om te vertellen is dat we op onze website een scholenpagina hebben. Op deze pagina presenteren alle scholen zich met een eigen pagina. Bijvoorbeeld door middel van filmpjes en informatie, waardoor je ook al een beeld krijgt.”

De Scholenmarkt Groningen vindt maandag en dinsdag van 16.30 tot 20.30 uur plaats. Meer informatie vind je op deze website.