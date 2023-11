Schilderkunst en poëzie ontmoeten elkaar in boek: “Ik had helemaal niks met gedichten”

Jean Pierre Rawie draagt het gedicht 'Ooit' voor tijdens de boekpresentatie. Foto: ingezonden

Hoe poëzie en schilderijen elkaar ontmoeten in een boek. In ‘Van aangezicht tot aangezicht’ gebeurt het. Zaterdagmiddag werd het boek gepresenteerd in de Wolthoorn aan de Turftorenstraat. Een gesprek met schilder Egbert Modderman.

Hoi Egbert! Jij hebt dit boek samen met Pieter Jan Kruizinga gemaakt. Hoe is dit idee ontstaan?

“Ruim een half jaar geleden kwam Pieter Jan bij me met de vraag of het mij ook leuk leek om zoiets te maken. Dat gebeurde in de Wolthoorn. Aanvankelijk had ik er een beetje een hard hoofd in. Ik had namelijk helemaal niets met poëzie. En als ik dat wel zou hebben, welke uitgever is dan zo gek om zo’n boek uit te gaan geven? Uiteindelijk heeft Pieter Jan mij toch overtuigd en zijn we dit avontuur aangegaan.”

Wat was jullie idee?

“Het idee was om iets te maken dat je eigenlijk echt in huis wilt hebben. Een boek dat staat te stralen in je boekenkast. Een boek dat je elke dag er even bij wilt pakken om je even in te verliezen. Een luxeproduct dus. Het idee dat we bedacht hebben is om afbeeldingen van mijn schilderijen te laten combineren met de poëzie van Pieter Jan. Dat er dus één geheel ontstaat.”

Egbert Modderman is een bekende naam in de stad. Sinds 2017 werkt hij aan een grote opdracht voor de Martinikerk waarbij hij zeven werken van barmhartigheid schildert. De eerste werken van deze serie zijn in de kerk te zien. Modderman legt zich toe op het werken van Bijbelse taferelen. In 2020 won hij voor zijn werk Rusteloos de ‘BP Young Artist Award’, uitgereikt door de ‘The National Portrait Gallery in London’. Pieter Jan Kruizinga heeft Theologie gestudeerd in Zwolle. Tijdens zijn studie ontdekte hij de passie voor poëzie, en in het bijzonder in de vorm van het Italiaans sonnet.





In het boek vormen kunst en poëzie een geheel. Foto: Egbert Modderman

Als je het boek openslaat dan zie je op de rechterpagina een afbeelding van een schilderij dat jij gemaakt hebt, en op de linker bladzijde zie je poëzie …

“Ik ben begonnen met het selecteren van schilderijen. Er was plaats voor dertig kunstwerken, en na lang selecteren is het gelukt om een mooi geheel te laten ontstaan. Al mijn topwerken zitten er ook tussen, inclusief verschillende werken die bijvoorbeeld in de Martinikerk te zien zijn. Pieter Jan heeft aan de hand van deze kunstwerken poëzie geschreven. Samen vormt het dus een geheel. En ik zal je eerlijk zeggen dat ik ontzettend verrast ben. Wat ik al vertelde, ik had niks met poëzie. Maar dit is zo mooi geworden.”

Kun je dat uitleggen?

“Ik ben een traditionele schilder, een ambachtsman. Maar Pieter Jan is een klassieke poëet. Hij heeft gebruik gemaakt van klassieke rijmschema’s. Zogeheten sonnetten. Een sonnet is een rijmend gedicht van veertien regels. In een sonnet zit vaak een wending. En uiteindelijk is het een heel mooi geheel geworden. De poëzie, en wat je ziet, dat vormt een heel mooi geheel. Het raakt de sfeer heel goed.”

De poëzie is dus gemaakt aan de hand van jou schilderkunst?

“Klopt. Nadat ik de schilderijen geselecteerd had, is Pieter Jan daar mee aan de slag gegaan. En dat zeg ik even heel makkelijk, maar het schrijven van zo’n sonnet, dat kost ontzettend veel tijd. Pieter Jan is er een half jaar mee bezig geweest, en heeft er ontzettend veel tijd ingestoken. Naast zijn dagelijkse werkzaamheden, heeft hij zo ongeveer elke vrije minuut in dit project gestoken. Hij heeft mij ook in dat proces meegenomen. Over het waarom, over het hoe. En ik ben echt verkocht. Ik fan geworden van gedichten.”

Was een uitgever snel gevonden?

Ark Media is de uitgever geworden. En weet je. Als er op literair vlak iets gebeurd, dan vindt het vaak plaats in de Randstad. Nu gebeurt dit in het Noorden. Dat was één van de redenen voor deze uitgever om dit uit te gaan brengen. Daarnaast kenden ze mij van de werken die ik maak in de Martinikerk. En toen was één en één is twee. Heel tof.”

Het boek is online inmiddels al een tijdje te koop. Hoe gaat het qua verkoop?

“Dat weten we dus niet. Het klopt dat het te koop wordt aangeboden, maar we weten niet hoe het met de verkoopcijfers zit.”

De presentatie vond gistermiddag plaats in de Wolthoorn. Hoe is dat gegaan?

“Het was heel erg gezellig, en het was heel druk. Het eerste exemplaar van het boek hebben we overhandigd aan Jean Pierre Rawie. Hij droeg ook speciaal het gedicht ‘Ooit’ voor. Dat is door hemzelf geschreven, waarbij de laatste zin luidt: ‘van aangezicht tot aangezicht’. Dat is de titel van ons boek. Wij kijken in ieder geval terug op een hele leuke dag, en we hopen dat we met dit boek veel mensen mogen verblijden.”

‘Van aangezicht tot aangezicht’ is te koop bij de verschillende Groningse boekhandels, en is ook online te bestellen.

