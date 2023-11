‘RvC FC Groningen moet eind dit jaar weer compleet zijn’

Foto: Arend Jan Wonink

Het is de bedoeling dat de Raad van Commissarissen (RvC) van FC Groningen aan het eind van dit jaar weer volledig is. Dat meldt RTV Noord. Een extern bureau moet hierbij helpen.

Eerder deze maand werd bekend dat algemeen directeur Wouter Gudde uiterlijk aan het einde van het seizoen stopt. Daarnaast legden twee leden van de RvC, voorzitter Erik Mulder en lid Berend Rubingh, hun functie per direct neer. Dit vanwege de onrustige situatie bij de club die momenteel veertiende staat in de Keuken Kampioen Divisie. De RvC-leden stapten op naar aanleiding van het bericht van de Supportersvereniging, die het vertrouwen in het controlerende orgaan van de club opzegde.

De RvC is op zoek naar een nieuwe voorzitter en een nieuw lid. Momenteel bestaat het orgaan uit Han Berger (oud-trainer van de FC), Paul de Rook (op voorhand van de gemeente) en Bas Schrage (voorgedragen door de supporters). RvC-lid De Rook laat aan RTV Noord weten blij te zijn met het externe bureau dat dit proces begeleidt. Volgens de oud-wethouder zorgt het ervoor dat de zoektocht opener verloopt. Ook hebben de huidige leden niet volledig de tijd om dit proces zelfstandig te doorlopen. Als de RvC weer op orde is, start de zoektocht naar een opvolger van Wouter Gudde.