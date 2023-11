Ruim tweehonderd mensen lopen in binnenstad ‘Mars voor iedereen’: “Elkaar vasthouden en niet loslaten” (foto’s)

Foto: Rieks Oijnhausen

De ‘Mars voor iedereen’ die zondagmiddag in de binnenstad werd gehouden heeft volgens de organisatie ruim tweehonderd mensen op de been gebracht. Men spreekt van een succes.

Rond 13.00 uur verzamelden de deelnemers zich op de Vismarkt. Vanaf daar werd er een rondje gelopen door de binnenstad. Na ongeveer een uur kwam men terug op de Vismarkt waar de deelnemers een grote cirkel maakten. “Na de verkiezingsuitslag van afgelopen woensdag kan de indruk ontstaan zijn dat sommige mensen zich niet meer welkom voelen in Nederland”, laat de organisatie weten. “Wij horen berichten dat er donderdag mensen wakker zijn geworden, die zich hier niet meer thuis voelen. Wij hebben daarop het initiatief genomen om een boodschap af te geven: dat iedereen ertoe doet. Dat we niemand willen uitsluiten op grond van opleiding, voorkeur, achtergrond, geloof of interesse.”

De afgelopen week werd bij de Tweede Kamerverkiezingen de PVV de grootste partij. In de gemeente Groningen stemden de meeste mensen op GroenLinks-PvdA. De organisatie benadrukt dat de mars geen politieke bijeenkomst of demonstratie was, maar een vreedzame ontmoeting voor inclusiviteit. Of het ook een vervolg gaat krijgen is nog onbekend: “Dit hangt af van de ontwikkelingen de komende tijd.”