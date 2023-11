Ruim half miljoen van provincie voor maatregelen rond verkeersveiligheid in Stad en dorpen

Foto via Google Maps - Streetview

De provincie trekt bijna 2 miljoen euro uit voor zestien 16 projecten om de verkeersveiligheid op gemeentelijke wegen te verbeteren. Ruim een half miljoen daarvan gaat naar maatregelen in Stad, Glimmen, Noordlaren en Ten Boer.

De gemeente diende de drie projecten zelf in bij de provincie voor een bijdrage. Met het geld worden snelheidsremmende maatregelen genomen aan de Gaykingastraat in Ten Boer, het kruispunt tussen de Pop Dijkemaweg en de Stadsweg in Groningen en in de bebouwde kom van Glimmen en Noordlaren.

Naast de provincie doet de gemeente zelf ook een duit in het zakje voor de gemaakte projectkosten. Veel projecten gaan in 2024 van start en moeten binnen vijf jaar zijn afgerond. Waar het kan worden werkzaamheden gecombineerd met andere onderhoudswerkzaamheden. Dit scheelt extra kosten en verkeersstremmingen.

“Het is de eerste keer dat alle 10 Groninger gemeenten een aanvraag hebben ingediend”, vertelt gedeputeerde Johan Hamster. “Veel projecten zijn aangedragen door omwonenden. We doen het dus echt samen. We zijn blij dat we met deze subsidie kunnen bijdragen aan de verkeersveiligheid en kunnen helpen om het aantal verkeersongelukken terug te dringen.”