RUG-rector in Volkskrant: ‘Perk Engelstalige opleidingen in techniek niet in’

Foto: Joris van Tweel.

Een rem zetten op het aantal internationale studenten, bijvoorbeeld door het aantal Engelstalige opleidingen aan universiteiten te beperken, kan Nederland zich niet veroorloven als het gaat om het tekort aan technici. Dat schrijven de vier technische universiteiten in Nederland en de Rijksuniversiteit Groningen maandagochtend, in een opiniestuk in de Volkskrant.

De vijf rectoren, waaronder RUG-rector magnificus Jacquelien Scherpen, laat optekenen bang te zijn dat Nederland dezelfde ‘fout’ gaat maken als Denemarken. Ook dit land beperkte het aantal Engelstalige opleidingen twee jaar terug flink, zo stellen de rectoren. Maar deze afweging zou nu hebben geleid tot grote tekorten op de arbeidsmarkt in het technische domein. Nu zou de regering van het Scandinavische land van plan zijn om haar beslissing terug te draaien.

De RUG-rector en haar vier mede-schrijvers vinden daarom dat Nederland niet dezelfde fout moet maken. Demissionair minister Dijkgraaf kan nu nog vrij weinig doen tegen Engelstalig onderwijs, maar liet wel al doorschemeren aan dergelijke ingrepen te denken. Ook hebben verschillende politieke partijen dergelijke inperkingen van het Engels op universiteiten in hun programma’s staan. Ook deze verkiezingsplannen baren de universiteiten zorgen, naast de forse bezuinigingen op onderwijs en wetenschap die veel partijen voorstaan.

Volgens de vijf universiteiten leidt Nederland nu al veel te weinig technici op in vergelijking met omringende landen. Het percentage afgestudeerde masters in de techniek ligt in Nederland op 8,7 procent. In Duitsland is dat bijvoorbeeld 19,1 procent. “Nederlandse studenten en ingenieurs alleen lossen dat niet op”, stellen de universiteitsrectoren. “Internationale instroom van studenten blijft absoluut onmisbaar, ook in bacheloropleidingen. En cijfers laten zien dat binnen de techniek relatief veel internationale studenten na hun studie in Nederland blijven werken.”