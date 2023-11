RUG onderzoekers ontwikkelen bordspel om veerkracht van leraren in spé te verhogen

Foto via Rijksuniversiteit Groningen

RUG onderzoekers Irene Poort en Marjon Fokkens-Bruinsma van de Faculty of Behavioural and Social Sciences hebben een bordspel (met de toepasselijke naam Floreraar?!) ontwikkeld om de veerkracht van leraren in opleiding te verhogen.

Het lerarenberoep heeft te kampen met hoge uitval en volgens de onderzoekers is ‘veerkracht’ een belangrijke factor in het volharden in het beroep. Omgaan met tegenslagen is niet het enige wat veerkracht behelst, stellen de onderzoekers. Het gaat ook over verder ontwikkelen. “Juist het pro-actief werken aan je veerkracht, dus al vóórdat er problemen zijn, is belangrijk”, laten de onderzoekers weten via de website van de RUG.

Het bordspel smaakt naar meer, schrijft de RUG. Onder leiding van Fokkens-Bruinsma heeft promovendus Lisa Kiltz inmiddels een tweede bordspel ontworpen. Dit bordspel kijkt naar hoe de leeromgeving zo kan worden ingericht dat dit het welzijn van de studenten bevordert.