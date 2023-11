RUG bespreekt plannen om rookoverlast aan te pakken

Foto: Google Maps - Streetview

Er bestaan diverse plannen om rookoverlast op en rond de gebouwen van de Rijksuniversiteit tegen te gaan. Dat meldt de Universiteitskrant. Onder meer omwonenden en personeel van de UB ervaren veel overlast.

Die overlast is er nog steeds, ondanks dat drie jaar geleden een anti-rookbeleid werd ingeboerd. Het inzetten van stewards om de regels te handhaven en rokers aan te spreken is volgens de universiteit te duur.

De faculteitsbesturen en University Services werken aan een memo voor het college van bestuur, met daarin een aantal voorstellen. Zo willen ze de gemeente vragen om de rookvrije ruimte rond de universiteitsgebouwen uit te breiden, zoals de Broerstraat.

Ook is een campagne in de maak om studenten en medewerkers erop te wijzen dat de universiteit een rookvrije plek is. Hoe die campagne eruit zal zien, is nog onbekend.

Een derde voorstel is om op bepaalde plekken opnieuw asbakken te plaatsen, zoals nu al bij de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen is gebeurd. Uiteindelijk moet de Universiteitsraad een beslissing nemen.