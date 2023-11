RUG-baas Jouke de Vries nu ook tijdelijk voorzitter van landelijke universiteitenkoepel

Jouke de Vries - Foto: via Rijksuniversiteit Groningen

Jouke de Vries, collegevoorzitter van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), is maandag benoemd tot interim-voorzitter van de UNL (Vereniging Universiteiten van Nederland).

Dat maakte de RUG maandagmiddag bekend. De Vries volgt Pieter Duisenberg op, die per 1 september werd aangesteld als president van de Algemene Rekenkamer. De veertien leden van de UNL, de publieke universiteiten in Nederland, kozen De Vries als tijdelijk voorzitter.

De Vries gaat, vanwege deze aanstelling, tijdelijk minder werken bij de RUG. De Vries blijft drie dagen per week bestuursvoorzitter in Groningen. Hans Biemans neemt de rest van de tijd een aantal taken van De Vries over.

Volgens de RUG is het belangrijk dat er een voorzitter is binnen de UNL tijdens de verkiezingsperiode en de coalitievorming. Zelfregie, stabiliteit in de bekostiging, de relatie tussen universiteiten en hogescholen en internationalisering zijn onderwerpen waar de universiteiten zich in de verkiezingstijd en coalitievorming hard voor willen maken, aldus de RUG.