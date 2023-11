RUG baalt van reclamebelasting: “Geld voor onderwijs belandt nu in de gemeentekas”

Foto: Sicco Haring

De Rijksuniversiteit baalt van de invoering van de reclamebelasting. De RUG meldt dat geld dat bedoeld is voor onderzoek en onderwijs nu in de gemeentekas zal verdwijnen. Dat meldt de Ukrant.

Afgelopen woensdag besliste de gemeenteraad dat Groningen vanaf 1 januari een reclamebelasting krijgt. Reclame die zichtbaar is vanaf de openbare weg, daar zal betaald voor moeten worden. Het gaat daarbij niet alleen om reclameborden, maar het geldt ook voor namen op gebouwen van bijvoorbeeld kerken, schoolgebouwen en huisartsen. In het eerste jaar is er een vrijstelling voor uitingen kleiner dan twee vierkante meter, vanaf 2025 zijn uitingen tot één vierkante meter vrijgesteld. Met de maatregel wil het gemeentebestuur de verrommeling tegengaan en openbare ruimte herwinnen.

“Dit lijkt ons niet de bedoeling”

De RUG stuurde eerder een brief aan het gemeentebestuur. Daarin gaf de universiteit aan dat vrijwel alle gebouwen een naam hebben die dienen als herkenningspunt, zodat studenten weten waar ze moeten zijn. Daarnaast zijn het in veel gevallen namen die verwijzen naar personen die indertijd actief zijn geweest op de RUG. De universiteit vindt dat het niet om reclame gaat, en vindt het jammer dat geld dat bedoeld is voor onderzoek en onderwijs, nu in de gemeentekas verdwijnt. “Dit betekent dat deze middelen aangewend moeten worden voor het betalen van deze belasting aan een eveneens publiek gefinancierde instantie. Dit lijkt ons niet de bedoeling”, aldus de RUG.

Motie van afkeuring

De invoering, afgelopen woensdag, ging niet zonder slag of stoot. De voltallige oppositie diende een motie van afkeuring in. Dit is een zwaar middel in de politiek. De coalitie, bestaande uit GroenLinks, PvdA, SP, Partij voor de Dieren en de ChristenUnie stemde hier niet mee in. De PvdA stemde verdeeld. Raadslid Rita Pestman kon zich vinden in de kritiek dat het proces niet goed is geweest, en dat er met veel partijen niet goed, of helemaal niet, is gesproken. Een motie van Student & Stad om onder andere onderwijsinstellingen uit te zonderen van de reclamebelasting haalde het ook niet. Hoeveel reclamebelasting de RUG moet gaan betalen is nog onbekend. Aan het einde van de zomer volgt een eerste aanslag.