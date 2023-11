Rondje Stad met stadsgids Titus Akkermans

Foto: Titus Akkermans

De Stad Groningen is een plek waar je snel verliefd op wordt. Iemand die daar alles over weet is Titus Akkermans. Iedere tweede donderdag van de maand komt hij bij ons in de studio om ons rond te leiden in deze prachtstad. Dat doen we in de rubriek “Rondje Groningen”. Goedemorgen Titus!

De vorige keer zijn we via het voormalige gerechtsgebouw op de Oude Boteringestraat uitgekomen. Waar neem je ons nu mee naartoe?

‘De Oude Boteringestraat is een straat met meer dan twintig monumenten en als je daar eens rustig de tijd voor neemt, dan kom je natuurlijk uit bij de Boteringebrug. Als je op de Boteringebrug staat, leun dan eens even tegen de leuning aan en kijk in westelijke richting. Dan zie je de Noorderhaven. Kijk je in Noordelijke richting, dan zie je de Ossenmarkt. Daar staan een aantal prachtige panden.’

Daarna vervolgen we onze weg via de Nieuwe Kijk in’t Jatstraat. Op 14 december wandelen we verder richting de Plantsoenbrug.

Titus Akkermans was te gast tijdens de OOG Ochtendshow: