Roep om afreden RvC FC Groningen op spandoeken naast ingang Euroborg

De roep van de supportersvereniging van FC Groningen om het aftreden van de Raad van Commissarissen kan de club dinsdag onmogelijk zijn ontgaan. Bij de hoofdingang van het stadion zijn spandoeken geplaatst met een oproep aan de RVC om af te treden.

“De tijd van ego en vriendjespolitiek is voorbij”, schrijven de supporters op de meterslange spandoeken naast de hoofdingang van het station.



De spandoeken volgen een halve dag na het nieuws over de vertrouwensbreuk tussen de RvC van de club en haar supportersvereniging. De supporters vinden dat de RvC onvoldoende besef heeft over de snelheid waarmee moet worden ingegrepen in de ‘crisis’ bij FC Groningen, na de dramatische resultaten van de afgelopen drie jaar.