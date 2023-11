‘Ring-Zuid’ rijdt alvast een stukje door de verdiepte ligging onder het Zuiderplantsoen (video’s)

Screenshot uit video Aanpak Ring-Zuid

Het duurt nog een maand of tien voordat het autoverkeer zelf de verdiepte ligging van de zuidelijke ringweg vanaf de weg kan bekijken. Die beperking geldt niet voor Aanpak Ring-Zuid. In een video neemt de projectorganisatie gebruikers mee tijdens een eerste autorit door de verdiepte ligging.

Het projectbureau publiceerde woensdag twee video’s. In één video rijdt een auto vanaf ongeveer het DUO-gebouw bij de westelijke opening richting het Julianaplein. De andere video laat zien hoe de verdiepte ligging er nu uitziet vanaf De Frontier richting het Europaplein. “En voor de duidelijkheid: het is nog lang niet af!”, benadrukt ‘Ring-Zuid’. “Het beton voor de verdiepte ligging is voor een groot deel al gestort. Ook de aankleding, met baksteenstrips en geluidsabsorberende wanden, is al een eind gevorderd. We zijn nu vooral bezig met het aanbrengen van technische installaties.”

De verdiepte ligging ligt tussen de Hereweg en het Oude Winschoterdiep. De weg onder de ‘deksels’ wordt ruim een kilometer lang en de tunnel wordt onderbroken door twee openingen. Bovenop de deksels komt een nieuw park, het Zuiderplantsoen. Van echte rijstroken is nu nog weinig te zien, maar er komen er vier in beide richtingen.