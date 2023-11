Radio maken vanuit glazen huis om geld in te zamelen voor Voedselbank en Move

Studentenvereniging Vindicat gaat komende dinsdag radio maken vanuit een glazen huis. Met de actie wil men zoveel mogelijk geld en producten inzamelen voor de Voedselbank en de stichting Move.

“In november vindt bij Vindicat ieder jaar Kermesse plaats”, vertelt Senatus Rector Silvester den Boer. “Dit is het grootste evenement dat onze vereniging kent, waarbij de hele vereniging wordt verbouwd en je er niks meer van terug herkent. Voor het pand wordt dan een steiger opgebouwd, met daarop een afbeelding die het thema symboliseert. Ik denk dat heel veel mensen dit wel iets zegt, dat ze het wel eens gezien hebben. Dit jaar hebben we nagedacht of we hier ook een maatschappelijk doel aan kunnen verbinden. En toen is het glazen huis bedacht. De actie wordt dus georganiseerd vanuit Kermesse, in samenwerking met VIA. Vindicat In Actie is een commissie die zich inzet voor maatschappelijke doelen in Groningen.”

“Mensen kunnen verzoekjes aanvragen”

De actie toont vergelijkenissen met de jaarlijkse radioactie van radiozender 3FM. “Vier leden gaan dinsdag vanaf 06.00 uur tot 00.15 uur radio maken. Het gaat dus in totaal om 18 uur en 15 minuten. Dit is een verwijzing naar het oprichtingsjaar van onze studentenvereniging. In onze hoofdzaal wordt een grote kast gebouwd, daar wordt apparatuur in geïnstalleerd en daar gaat radio worden gemaakt. Geld wordt opgehaald door middel van het aanvragen van verzoekjes, maar ook kunnen er donaties worden gedaan. Naast geld zijn ook houdbare producten welkom.”

“Mensen zijn dinsdag welkom in ons gebouw”

Voorbijgangers en geïnteresseerden zijn tijdens de actie welkom. “Van 12.00 tot 16.00 uur kunnen mensen ons gebouw bezoeken. Ze kunnen dan in de grote zaal kijken hoe er radio wordt gemaakt. Maar ook kunnen mensen dan spullen komen brengen, of een donatie doen.” Op de vraag of de vier studenten al druk aan het oefenen zijn, zegt Den Boer: “Bij Vindicat hebben we een podcast waarin interessante onderwerpen worden behandeld. Degene die hier de leiding over heeft is één van de mensen die ‘opgesloten wordt’ in het glazen huis. Zij heeft drie leden uitgezocht die ook affiniteit met radio hebben. Het is voor ons de eerste keer dat we zoiets doen. Het is een experiment, waarbij we hopen dat het goed ontvangen wordt.”

“Stad mooier maken”

Streefbedragen zijn er daarom ook niet: “Natuurlijk hopen we dat er veel producten worden ingezameld voor de Voedselbank, en dat we voor de stichting Move een mooi bedrag op kunnen halen. Maar we vinden het vooral belangrijk dat we iets kunnen doen voor de stad. Dat we een middel beschikbaar stellen waarmee we de stad mooier kunnen maken, en waarmee we mensen kunnen helpen.”

De radiostream is dinsdag via deze pagina te beluisteren.