Raadsfracties vrezen miljoen tekort voor MartiniPlaza als aantal dancefeesten snel wordt afgebouwd

Foto: Jelmer Wijnstra

De ‘abrupte’ afbouw van het aantal dancefeesten in MartiniPlaza is geen goed idee. Dat vinden de raadsfracties van D66 en Student en Stad. De partijen zijn bang dat de evenementen niet op een andere manier terugkeren, waardoor mogelijk een exploitatietekort van een miljoen euro ontstaat voor de eigenaar van MartiniPlaza: de gemeente.

Wethouder Van Niejenhuis liet afgelopen vrijdag weten dat het aantal dancefeesten in MartiniPlaza versneld wordt afgebouwd. Ook mogen de feesten die blijven minder lang doorgaan en moet het geluidsniveau omlaag. Volgens het college is dat nodig om geluidsoverlast aan de westkant van de stad verder te beperken. MartiniPlaza voldoet volgens de gemeente niet meer aan de eisen voor geluidsisolatie, die ook aan andere bedrijven worden gesteld.

Maar deze nieuwe geluidsnorm, het aantal geluidsdagen en de vroegere eindtijden van de dancefeesten passen volgens D66 en Student en Stad niet bij het karakter van dance-events. De fracties maken zich daarom zorgen over de snelle afbouw van de dancefeesten.

“MartiniPlaza organiseert jaarlijks ongeveer twaalf dancefeesten, waar tussen de 50.000 à 60.000 bezoekers op afkomen, waaronder veel jongeren”, stellen Maria Martinez Doubiani & Daan Swets in mondelinge vragen aan het college. “Een snelle afbouw van de dancefeesten heeft daarnaast financiële gevolgen voor de businesscase van MartiniPlaza, waar de gemeente Groningen aandeelhouder van is. Volgens betrokkenen is de kans klein dat dance-evenementen terugkeren in Groningen als het college deze maatregelen doorvoert. Hierdoor kan een exploitatietekort van één miljoen euro per jaar vanaf 2025 ontstaan.”