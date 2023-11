Raad wil dat omwonenden meer profiteren van kleine zonneparken, VVD wil kleine kernreactor in gemeente

Kleine zonneparken voor en door inwoners. Zo ziet de gemeenteraad van Groningen het voor zich. Door middel van een participatiekader zon en wind moeten inwoners meer betrokken worden, en moet voorkomen worden dat ‘energieboeven’ er met de winst vandoor gaan.

Verschillende partijen hadden het onderwerp op de agenda gezet naar aanleiding van een ontwerp over het participatiekader dat afgelopen zomer ingekeken kon worden. Welke rol krijgt de gemeente straks bij het opzetten van windmolens en zonneparken? Wat zijn de mogelijkheden voor inwoners? En gaat dit helpen in het behalen van de energiedoelen? De VVD denkt van niet, en zij stellen voor om als aanvulling een kleine kernreactor in de gemeente te bouwen. Daarover straks meer.

Etkin Armut (CDA): “Locatie staat al vast voor het participatietraject begint”

“Waar we vandaag over spreken is best wel een ingewikkeld onderwerp”, vertelt raadslid Etkin Armut van het CDA. “En toch is het goed dat we de realisatie van zonneparken op een juiste manier gaan regelen. Het plan is duidelijk, maar waar wij als fractie wel moeite mee hebben is de locatiekeuze van een zonnepark. Dat staat namelijk al vast voor het participatietraject begint. Terwijl juist de locatie voor veel weerstand kan zorgen.” Ook andere partijen hebben hier hun twijfels bij. Laurent Dwarshuis van de ChristenUnie: “Er moet draagvlak zijn. Het moet niet zo zijn dat dorpen er door verscheurd gaan worden.”

Wethouder Philip Broeksma (GroenLinks): “Parken realiseren waar gezinnen eigenaar van zijn”

Het plan waar de gemeenteraad over sprak gaat over kleine zonneparken. Wethouder Broeksma: “We hebben kleine zonneparken, en we hebben grote zonneparken die groter zijn dan tien hectare. Als het gaat om groter dan tien hectare dan gaan wij daar als gemeente over. Waar we het vandaag over hebben zijn de kleine parken. Wat we willen bereiken is dat deze parken een lokaal initiatief zijn, en ook in lokaal eigendom blijven. Dat dus niet een grote investeerder langs komt, het opkoopt, en er met de winst vandoor gaat. Het idee is dat we parken realiseren waar heel veel gezinnen eigenaar van zijn.”

“Als er geen locatie is, dan zijn er ook geen omwonenden”

De wethouder vertelt verder: “Als het gaat om de locatie. We hebben als gemeente bepaald waar er geen zonneparken mogen komen. Er zijn veel hectares waar het wel mag. Zolang er geen locatie is, zijn er ook geen omwonenden. Daarmee bedoel ik te zeggen dat als er een plan is, en er een locatie in beeld is, dat er dan ook omwonenden zijn. En dan kan dat participatieproces van de grond komen.” En participatie is belangrijk. Steven Volkers van Grunneger Power was één van de insprekers tijdens de vergadering: “Het is heel erg belangrijk dat inwoners betrokken zijn. Dat ze handelingsperspectief krijgen. Mensen voelen zich dan serieus genomen.” Grunneger Power denkt ook dat de energietransitie versneld kan worden als er vanuit de samenleving meer draagvlak is.

Ceciel Nieuwenhout (GroenLinks): “Voordelen moeten terecht komen bij mensen die het nodig hebben zodat ze hun huis kunnen verduurzamen”

Joren van Veen van de PvdA: “De energietransitie kan alleen lukken als we het samen doen. Wel moeten we er voor waken dat straks niet alleen vermogenden hier van gaan profiteren.” Ceciel Nieuwenhout van GroenLinks: “We hebben nu vijf kleine zonneparken, het zou mooi zijn als er nog eens vijf bij gaan komen. Wel vinden wij het belangrijk dat lusten en lasten eerlijk verdeeld worden. Dat de voordelen van een klein zonnepark bij de mensen terecht komen die het nodig hebben. Mensen die bijvoorbeeld geen geld hebben om hun huis te verduurzamen, maar dit door de opbrengsten van zo’n lokaal zonnepark wel kunnen doen. Daarnaast lijkt het ons heel goed dat er in de toekomst een evaluatie plaatsvindt.”

Wethouder Philip Broeksma (GroenLinks): “Zonnecarport bij sportpark in Ten Boer”

En dat is ook precies wat Broeksma wil: “We willen parken die gedragen worden door initiatiefnemers. En we willen niet dat de opbrengsten ten goede komen aan energieboeven die hun winst doorsluizen naar het buitenland. Dat is een karikatuur voor de duidelijkheid. En inderdaad: in onze gemeente wonen 240.000 inwoners. Velen zullen nooit naast een weiland komen te wonen, maar we willen hen wel mee laten doen in het financieel rendement.” Een optie is ook om zonnecarports te realiseren. “De provincie heeft aangegeven dit een prima idee te vinden. En er komt nog wel wat bij kijken. Want op zo’n carport moet eerst een dak komen voor je er een zonnepaneel op kunt plaatsen. Een locatie die wij voor ogen hebben is het parkeerterrein bij het sportpark in Ten Boer. Daar wonen ook mensen, dus daar zul je ook met participatie moeten werken.”

Rik Heiner (VVD): “Kleine kerncentrale bouwen”

Een zonnepark van tien hectare levert ongeveer tien megawatt op. De vraag is of daarmee de doelen behaald worden. Groningen wil in 2035 energieneutraal zijn. De VVD denkt dat dit op deze manier niet gaat lukken. Rik Heiner: “Wij denken dat het slim is om een kleine kerncentrale in onze gemeente te bouwen. De bouw daarvan duurt zes jaar, en heeft een grote opbrengst. In combinatie met de zonneparken kunnen we dan het doel behalen.” Van Nieuwenhout van GroenLinks: “In Amerika wordt ook geëxperimenteerd met een kleine centrale. Wist u dat deze ontwikkeling recent is stopgezet?” Heiner: “Er zijn veel meer partijen mee bezig. Maar zij delen die informatie niet altijd in de openbaarheid.”

Joren van Veen (PvdA): “Kunnen kernreactoren niet beter in de Eemshaven of in Zeeland worden gebouwd?”

Joren van Veen van de PvdA schrikt van het idee van de VVD: “Wilt u echt een kernreactor bouwen in onze gemeente? En als we dat al willen, is het niet slimmer om dat in Zeeland of de Eemshaven te doen?” Heiner: “Wij denken dat kleine kerncentrales op meerdere plekken gerealiseerd kunnen worden.” Laurent Dwarshuis van de ChristenUnie: “Een punt van orde. We hebben het vandaag over het participatietraject wind en zon. We dwalen ontzettend af als we het gaan hebben over kerncentrales.” Heiner: “Wij gaan een motie indienen, dat er een participatiekader moet komen voor draagvlak voor de realisatie van een kernreactor.”