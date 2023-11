Raad wil dat meldpunt Overlast en Zorg handen en voeten krijgt: “We hebben niet door hoe ernstig dit is”

Foto: Chris Bakker

De gemeenteraad wil dat het meldpunt Overlast en Zorg de ruimte krijgt om beter te kunnen functioneren. De raadsleden geven aan wethouder Manouska Molema (GroenLinks) van Zorg de opdracht om dit te bewerkstelligen.

Uit onderzoek van de Rekenkamer blijkt dat de gemeente de afgelopen jaren de plank volledig heeft misgeslagen bij het meldpunt. Het rapport schetst een ontluisterend beeld. Bewoners die klagen over overlast lopen vast in processen, er is geen terugkoppeling, systemen waarmee gewerkt wordt zijn niet adequaat, privacygevoelige gegevens belanden op plekken waar ze niet horen en een convenant is opgesteld, maar is nooit ondertekend door de ketenpartners. En wanneer een medewerker een aantal maanden ziek is, blijven klachten net zo lang liggen tot de medewerker weer terug is.

Mirjam Gietema (D66): “Samenwerking is niet goed gefaciliteerd”

Mirjam Gietema van D66: “We willen graag allemaal wonen in een veilige en leefbare gemeente. De afgelopen periode heb ik veel contact gehad met organisaties die op dit terrein actief zijn. Er is enorm veel energie om woonoverlast aan te pakken. Maar er is ook veel frustratie. De werkdruk is hoog, en professionals doen niet altijd wat er van hen verwacht kan worden. Uit het rapport van de Rekenkamer blijkt dat na 25 jaar meldpunt, de samenwerking niet goed genoeg gefaciliteerd wordt. Het gemeentebestuur heeft steken laten vallen op de regievoering. Wij willen de wethouder een opdracht meegeven dat ontwikkellijnen vertaald gaat worden naar gerichte beleidsdoelstellingen en realistische normstellingen om woonoverlast aan te pakken, waarbij wij als raad actief worden geïnformeerd.”

Dennis Ram (PVV): “Ik mis de kritische houding bij de wethouder”

Dennis Ram van de PVV: “Wij hebben grote moeite met hoe het is gegaan. De Rekenkamer heeft naadloos bloot gelegd wat er aan de hand is, en hoe de gemeente dingen verkeerd heeft kunnen doen. En het moet mij van het hart: wij hebben hier in deze raadszaal meerdere malen aandacht voor gevraagd. Iemand die bij de Stadsschouwburg lastig wordt gevallen door jongeren, drugsoverlast aan de Zaagmuldersweg. Overlast in de Grunobuurt die na twee jaar uitmondt in een schietpartij, iemand die met een mes loopt te zwaaien in de Oosterpoortwijk. Ik kan een hele waslijst opsommen. Meldingen zijn niet adequaat opgepakt. Als raad kijken we kritisch naar ons handelen. Wij waren er immers ook bij. Maar die kritische houding mis ik bij de wethouder. Ik vraag om reflectie van het gemeentebestuur.”

Yaneth Menger (Stadspartij 100% voor Groningen): “Wij geven een winstwaarschuwing”

De Stadspartij 100% voor Groningen sluit zich daar bij aan. Yaneth Menger: “Deze conclusies zijn heel ernstig. Als raad zijn we meer dan tien jaar niet geïnformeerd over de situatie bij dit meldpunt. Dat nemen we zeer hoog op. Wij willen actief op de hoogte worden gehouden. We willen dat het convenant voor het einde van het jaar door alle partijen ondertekend is. Daarnaast vinden wij de ontwikkellijnen die de wethouder noemt te vaag. En we geven een winstwaarschuwing. Als dit volgend jaar rond deze tijd onvoldoende is uitgevoerd, dan willen wij dat er een raadsonderzoek komt, waarvoor er een onderzoekscommissie wordt aangesteld.”

Elisabeth Akkerman (VVD): “Hebben we door hoe ernstig dit is?”

Andere partijen sluiten zich aan. Elisabeth Akkerman van de VVD: “Dit rapport heeft heel duidelijk bloot gelegd wat er niet goed gaat. Bij de bespreking bij de raadscommissie hebben mensen uit het werkveld laten weten dat ze niet willen horen dat de wethouder alle aanbevelingen over gaat nemen. Ik vraag mij af of we doorhebben hoe ernstig dit is.” Jalt de Haan van het CDA: “Er wordt geklaagd over overlast, en er gebeurt niets. Dit tast de betrouwbaarheid van de overheid aan. Een overheid die juist dichtbij haar inwoners zou moeten staan.”

Wethouder Manouska Molema (GroenLinks): “We hebben verzuimd om goede randvoorwaarden op te stellen”

Wethouder Molema is helder: “Alle aanbevelingen die gedaan worden, die nemen wij over. Zowel het Rekenkameronderzoek als deze conclusies. Dit gaat niet over de medewerkers op het Meldpunt. Dit gaat over goed werkgeverschap. Er zijn mensen actief die heel erg hun best doen om overlastmeldingen op te lossen. Maar wij hebben als gemeente verzuimd om goede randvoorwaarden op te stellen. Dat heeft onvoldoende prioriteit gehad. Die prioriteit krijgt het nu wel. Het plan van aanpak bestaat uit het convenant dat inmiddels door alle partijen getekend is. We willen nu zo snel mogelijk stappen zetten. Of deze situatie de afgelopen jaren tot onveilige situaties heeft geleid, dat is onbekend. Je kunt nooit helemaal zeggen welke impact het heeft gehad op de veiligheid. Topprioriteit krijgt ook dat we terugmeldingen gaan doen naar de inwoners die meldingen doen. Wij nemen dit heel serieus.”

“Ambtelijk zoeken we altijd uit wat er aan de hand is”

Ram: “Ik ben blij dat de wethouder inziet welke impact dit heeft gehad. Maar de afgelopen jaren heb ik hier verschillende incidenten gemeld. Waarom is er toen geen alarmbel gaan rinkelen? Waarom is er toen niets in gang gezet?” Molema: “Wij gaan niet in op incidenten. Maar u mag er vanuit gaan dat we altijd ambtelijk uitzoeken wat er aan de hand is. Daar kijken we altijd zorgvuldig naar. Maar vanwege de privacy van inwoners gaan we publiekelijk nooit in op situaties.”

Uiteindelijk worden de motie en het raadsvoorstel unaniem aangenomen.