Quick’20 geeft Be Quick 1887 pak slaag

Foto Andor Heij. Be Quick 1887

Be Quick 1887 heeft zaterdag in Oldenzaal een flink pak slaag gekregen van Quick’20. Het werd 7-1 voor de Twentse ploeg.

Balverlies leidde al snel de 1-0 in. Gijs Olde Scholtenhuis profiteerde. Be Quick werd op alle fronten afgetroefd en via Luuk Geelen, Peter Illia en Thomas Bosch stond het bij rust 4-0.

De tweede helft was daarmee een formaliteit. Illia zorgde voor de 5-0 voordat Be Quick in de 82e minuut door Guus Broekema na een corner was terug deed: 5-1. Bart Huyts en Geelen maakten de zevenklapper voor Quick’20 in de slotfase compleet.

Be Quick blijft laatste in de vierde divisie D met acht punten uit twaalf wedstrijden. Quick’20 is middenmoter. Volgende week zondag speelt Be Quick thuis tegen MASV uit Arnhem.