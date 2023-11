Qbuzz laat buslijn 10 vaker rijden vanwege de feestdagen

Foto: Qbuzz

Qbuzz gaat de komende weken op zaterdag meer bussen inzetten op lijn 10 in Groningen. Volgens de vervoerder is dat nodig vanwege de aanstormde feestdagen.

Volgens Qbuzz wordt het de komende periode drukker in de bussen op de lijn, omdat mensen inkopen gaan doen voor Sinterklaas en Kerst. Daarom rijdt lijn 10 in ieder geval tot en met 10 december op zaterdag ieder kwartier. Lijn 10 rijdt van Station Noord, via het centrum van Stad naar Hoornsemeer.

Op 10 december gaat de nieuwe dienstregeling van Qbuzz van start. Of die volledig wordt bediend zoals opgetekend, is nog maar de vraag. Tot nu toe reed Qbuzz nog steeds via de ‘nazomerdienstregeling’, omdat er door ziekteverzuim niet genoeg personeel was om alle busritten uit te voeren.