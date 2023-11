PVV vraagt gemeentebestuur om opheldering na bekladden UB

Foto: Ruben Feiken

De fractie van de PVV heeft het gemeentebestuur om opheldering gevraagd na het bekladden van de Universiteitsbibliotheek met leuzen. Dit bekladden gebeurde in de nacht van maandag op dinsdag.

Op het gebouw stonden leuzen gekalkt met rode verf. Onder meer ‘Free Palestine’, ‘Free Gaza’ en ‘RUG supports genocide’ stonden op de ramen van het gebouw. Fractievoorzitter Dennis Ram van de PVV: “Wij vragen ons af of het gemeentebestuur onze zorg deelt over de verdere radicalisering van linkse groepen en het komende antisemitisme. Of zij de deze groepen in beeld hebben en hoe ze deze radicalisering gaat bestrijden?”

De fractie van de PVV kijkt daarbij ook naar de jeugdsynagoge die enkele weken geleden gekraakt werd. In dit gebouw werd ruim een week geleden een pro-Palestina demonstratie gehouden, waarbij een aantal mensen de toegang werd ontzegd. Ram spreekt bij beide incidenten van provocatie: “Deze intimidatie tast de veiligheid van personeel van de RUG aan en is een ondemocratisch signaal naar organisaties en inwoners om hen het zwijgen op te leggen.”

De schriftelijke vragen zullen binnen een aantal weken beantwoord worden.