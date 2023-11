Publiek vergaapt zich aan oldtimers in Eelde: “Kevers staan dit jaar in het zonnetje”

Foto: Paul Blom

Eelde Classics 2023 heeft dit weekend veel belangstelling getrokken. Op de expositie in de veilinghallen in Eelde kon het publiek zich vergapen aan oldtimers.

“We kijken terug op een heel mooi weekend”, vertelt Mark Albada Jelgersma van Autotron. “Zojuist hebben we de deuren gesloten, en op dit moment zijn we bezig om alles op te ruimen. Dat is een pittige klus, die volgens een strak tijdsschema verloopt, omdat morgen deze ruimte weer gebruikt moet worden als veilinghal. Maar dat gaat goed komen.”

Kevers

Op zaterdag en zondag waren er honderden oldtimers te bekijken: “Op de expositie kon je allerlei voertuigen bekijken. Van koetsen tot oldtimerauto’s en van bussen tot brandweerwagens. Speciale aandacht was er dit jaar voor de Kever Club Nederland. Ieder jaar proberen we de expositie in Eelde een bepaald thema te geven. Op die manier houden we het leuk, verrassend en vernieuwend. En daarom stond dit weekend de entreehal vol met kevers. Dat zijn bijvoorbeeld de voertuigen die het motorblok achterin hebben liggen in plaats van aan de voorzijde.”

Tekst gaat verder onder de foto:





Op Eelde Classics waren heel veel oldtimers te bekijken. Foto: Paul Blom

“We hadden de weersomstandigheden mee”

Hoeveel bezoekers men heeft kunnen verwelkomen is onbekend: “Die aantallen hebben we nu nog niet. Wij vermoeden dat het iets drukker was dan vorig jaar, toen het erg druk was. En dat zagen we ook dit weekend, dat je eigenlijk over de hoofden wel kon lopen. We hadden de weersomstandigheden natuurlijk ook mee. Buiten is het koud en regent het regelmatig. Terwijl mensen er wel even op uit willen. Dan is een overdekt evenement, zoals wij dat aanbieden, natuurlijk ideaal.”

“We spreken een breed publiek aan”

Jelgersma spreekt ook van een gemêleerd publiek: “De verwachting is dat er alleen mensen op af komen die gepensioneerd zijn. Maar dat is niet zo. We zien alle leeftijden terugkomen. Daar spelen we ook op in. Naast alle auto’s zijn er ook stands waar bijvoorbeeld miniatuurmodellen worden aangeboden. Voor de echte monteurs zijn er gereedschappen, auto-onderdelen en documentatie te vinden. En voor de kinderen zijn er activiteiten. Men kon leuke spelletjes doen, en er kon geknutseld worden. Daar was veel belangstelling voor. Dus je kunt echt zeggen dat we een heel breed publiek aanspreken.”

“Volgend jaar weer”

Op de vraag of er volgend jaar weer een editie komt: “Ik denk dat ik goed nieuws heb. Ik mag inmiddels vertellen dat we volgend jaar terugkomen. In het laatste weekend van november, op 23 en 24, zal er opnieuw een Eelde Classics plaats gaan vinden. Dat kan dus alvast genoteerd worden in de agenda’s.”