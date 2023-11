Provincie helpt mee met onderzoek naar effectiviteit zwarte wieken bij windturbines

TNO helpt samen met de provincie Groningen, energiebedrijf RWE en andere partners met een onderzoek naar de effectiviteit van één zwarte wiek bij windturbines.

Ze doen dat met sensoren, camera’s en een radarsysteem in en rond de turbines. Met die sensoren wordt onderzocht onder welke omstandigheden vogels tegen een windturbine aanvliegen en of het zwart schilderen van één van de drie wieken effect heeft op het gedrag van de vogels. Het onderzoek duurt inmiddels een jaar en zal nu nog een jaar duren.

Komend jaar worden in de Eemshaven twee turbines onderzocht, waarvan eentje één zwarte wiek heeft. De sensoren registreren aanvaringen en de camera’s beelden het gedrag van de vogels in beeld. Uit onderzoek in Noorwegen is gebleken dat het zwart verven van één wiek 70 procent minder slachtoffers onder bepaalde soorten vogels oplevert.