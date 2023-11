ProRail en Strukton blikken terug op dertig uur beton storten bij Hoofdstation: ‘Klus geklaard’

Foto via Groningen Spoorzone

Zo’n 175 vrachtwagens reden vorige week dinsdag en woensdag af en aan om, binnen dertig uur, zo’n 2.100 kubieke meter aan beton te storten voor de nieuwe ondergrondse stalling voor vijfduizend fietsen bij het Hoofdstation.

De monsterklus begon vorige week dinsdag om 05.00 uur in de ochtend. In één lange ruk van dertig uur werd er doorgewerkt tot 11.00 uur in de ochtend erna. In totaal brachten 175 vrachtwagens in anderhalve dag bijna 2.100 kubieke meter vloeibaar beton naar het bouwterrein. Een grote pompwagen wachtte de chauffeurs op. Via een lange giek werd het beton naar de tweede kelderverdieping van de bouwkuip gepompt, die nu een vloer heeft van 66,5 meter lang, 29,5 meter breed en één meter diep.

De vloer moest in één keer geworden gestort, omdat er in de constructievloer geen naden mogen ontstaan. In totaal werkten drie ploegen, bestaande uit vijf storters en twee afwerkers, achter elkaar door om de stort uit te voeren. Twee pompmachinisten bedienen de pomp.