Pro-Palestinabijeenkomst in voormalige jeugdsjoel doet wenkbrauwen fronsen, maar niet bij krakers

De groep krakers in de voormalige jeugdsynagoge aan de Folkingedwarsstraat laat de pro-Palestijnse actiegroep ‘Groningen for Palestine’ komende zaterdagavond een bijeenkomst houden in het gebouw. Dat zorgt voor gefronste wenkbrauwen, zowel bij Joodse X’ers als bij politici uit Groningen. De krakers zelf vinden dat de bijeenkomst en het gebouw goed met elkaar zijn te verenigen.

De GfP laat via haar Instagram-pagina weten dat de organisatie zaterdagavond van de krakers een bijeenkomst mag houden in de voormalige jeugdsynagoge, waarin de groep aan belangstellenden wil uitleggen hoe de huidige tragedie in het gebied is ontstaan in het licht van de politiek en de geschiedenis. Na afloop worden er flyers uitgedeeld en is er ruimte voor vragen.

Maar een flink gekleurd tintje heeft de bijeenkomst zonder twijfel. De GfP schrijft op Instagram bij de uitnodiging: “Zoals de meesten van jullie inmiddels weten, wordt de situatie in Gaza met de seconde onbegrijpelijker verslechterd, en neemt het geweld in heel Palestina toe als gevolg van de barbaarse Israëlische bezetting door de Apartheid, die meer dan 50 humanitaire wetten overtreedt, alleen maar om een ‘staat’ te vestigen. Israël pleegt genocidale massale etnische zuiveringen in Gaza, martelt Palestijnse burgers en sloopt hun huizen op de Westelijke Jordaanoever, zodat Israëlische kolonisten er kunnen wonen. (..) Om aan de goede kant van de geschiedenis te staan, om uit te spreken tegen wat er mis is, is het belangrijk om over voldoende kennis te beschikken die je kan ondersteunen en je standpunt kan versterken.”

‘Ontheiliging historische plek’

Dat schoot vrijdagmiddag in het verkeerde keelgat bij een aantal gebruikers van X (voorheen Twitter). “De voormalige Jeugdsjoel in Groningen, een plek van grote historische betekenis, is ingenomen door terreursympathisanten”, laat Nadav Levi weten via het sociale medium. Krakers hebben deze heilige plek in beslag genomen. (..) GfP heeft het terrorisme gesteund en meedogenloos gevaarlijke leugens en desinformatie over Israël verspreid onder het mom van steun aan Palestina. Hun acties hebben tot ernstige zorgen geleid in onze plaatselijke Joodse gemeenschap. Hoewel de krakers beweren het erfgoed van de plek te behouden, vertellen hun acties een ander verhaal. Het misbruiken van de jeugdsjoel om GfP te huisvesten is een ontheiliging van deze historische plek en is in tegenspraak met alles waar zij voor staan.”

Stadsblog Sikkom pikte het verhaal vervolgens op, waarna ook een aantal politici van zich deden spreken:

Dit is volledig onacceptabel. Antisemitisme en dan ook nog in een synagoge. Dit is zover over de grens. https://t.co/ETKawtNu98 — PVV Groningen (@groningen_pvv) November 10, 2023

Hoe bedenk je het. Overal kan je dit soort bijeenkomsten organiseren en dan doe je het in de jeugdsynagoge. Smakeloos en niet te accepteren. — Jalt de Haan (@JaltdeHaan) November 10, 2023

Krakers: ‘Jodendom en zionisme mogen niet worden samengevoegd’

De krakers laten in een reactie (via het Instagram-account van één van hen) weten hoe ze zelf in de discussie staan.“ We hebben de voormalige jeugdsynagoge in de Folkingedwarsstraat gekraakt om sloop ervan te voorkomen en deze te behouden als belangrijk cultureel erfgoed voor de stad Groningen. We begrijpen en erkennen ook de sterke band die vooral degenen in de Joodse gemeenschap hebben met het gebouw. Met dit inzicht zijn we van plan om deze plek met het respect te behandelen dat het verdient. Hierbij wordt onder meer samengewerkt met de joodse gemeenschap in Groningen om het tot een herdenkingsplaats te maken.”

‘

Maar de krakers stellen dat hun ‘anti-autoritaire waarden’ (de krakers noemen zichzelf anarchistisch) maken dat ze zich verzetten tegen alle vormen van onderdrukking: “Dat betekent tegen antisemitisme, racisme en kolonialisme. Daarom zijn het innemen van een standpunt voor de Joodse veiligheids- en herinneringscultuur en de Palestijnse bevrijding voor ons niet alleen verenigbaar, maar ook noodzakelijkerwijs met elkaar verbonden. Jodendom en zionisme mogen niet worden samengevoegd; de staat Israël vertegenwoordigt niet alle Joden, en er zijn veel antizionistische Joden over de hele wereld die tegen de staat Israël zijn. We willen nogmaals benadrukken dat er in onze ruimtes geen plaats is voor enige vorm van onderdrukking, of dat nu antisemitisme, islamofobie, zionisme, seksisme of queerfobie is. We staan open voor een dialoog met iedereen die deze fundamentele verbintenis onderschrijft.”​

De jeugdsynagoge

Tijdens de oorlog werd het overgrote deel van de Joodse Groningers gedeporteerd en door de Nazi’s vermoord. In 1945 telde de Joodse gemeenschap in Groningen nog maar 239 leden. De grote synagoge aan de Folkingestraat werd verkocht en de jeugdsynagoge zou de volgende decennia dienst doen als ‘gewone’ synagoge. In 1981 nam de Joodse gemeenschap de grote synagoge weer in gebruik. De jeugdsynagoge werd verbouwd en kreeg een publieke functie als buurt-en sportcentrum.