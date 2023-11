Pro-Palestina-demonstratie op Hoofdstation

Foto: 112 Groningen

Op het Hoofdstation heeft een pro-Palestina-demonstratie plaatsgevonden. De demonstratie werd donderdagmiddag gehouden vanwege de oorlog tussen Hamas en Israël. Het gaat om een groep van tussen de twintig en dertig demonstranten.

De demonstratie vond plaats vanaf 17:00. De zogenoemde “sit-in” is onderdeel van een landelijke actie die op negen stations in Nederland wordt gehouden. De actie wordt georganiseerd door MiGreat. MiGreat is een organisatie die zich bezighoudt met het migratiebeleid. De demonstraties gebeuren in samenwerking met enkele andere protestgroepen. Ook bij andere stations, zoals in Rotterdam, Amsterdam en Utrecht, wordt opgeroepen om te demonstreren.

MiGreat deed twee dagen geleden al de oproep om naar de stations te komen: