Politieagenten gaan 9,5 procent meer verdienen

Motoragenten in Groningen

Politiemedewerkers krijgen er tot eind 2025 gemiddeld 9,5 procent salaris bij. Vrijdag werd er een akkoord bereikt over een nieuwe cao.

De afgelopen jaren gingen cao-onderhandelingen niet geruisloos voorbij. Zo werd de vorige cao, die ook een loonsverhoging van 9,5 procent opleverde, pas afgesloten na maandenlange onderhandelingen en protestacties. In Groningen werden bijvoorbeeld geen boetes uitgedeeld voor lichte vergrijpen, vonden er lawaaiacties plaats op de Grote Markt, en werd er langzaam gereden op de A28. Om zulke situaties dit keer te voorkomen gingen de partijen vroegtijdig met elkaar in gesprek.

De nieuwe cao gaat op 1 juli volgend jaar in. Omdat de prijzen, in bijvoorbeeld supermarkten stijgen, is wel afgesproken om medewerkers het komende halfjaar alvast tweehonderd euro per maand extra uit te betalen. In de nieuwe cao is ook afgesproken dat de tegemoetkoming voor woon-werkverkeer omhoog gaat, en er komt een individueel keuzebudget. Daarmee kunnen politiemedewerkers zelf beslissen waar ze het aan uitgeven. De leden van de politiebonden moeten nog instemmen met het onderhandelingsresultaat.