Politie zoekt getuigen van beroving en mishandeling met steekwapen aan Floresplein

De politie heeft woensdagmiddag een signalement verspreidt van een verdachte van een beroving bij de kruising van de Floresvijver en de Korreweg. Bij de beroving, die iets minder dan een maand geleden plaatsvond, raakte een 32-jarige man gewond.

De beroving vond plaats op maandag 16 oktober bij de struiken vlakbij de bushalte op de kruising van de Korreweg en Floresvijver. Tussen 22:00 en 22:30 uur is een 32-jarige man beroofd van een wit tasje. Daarbij werd de man mishandeld met een steekwapen. Volgens de politie liep het slachtoffer daardoor licht letsel op.

De verdachte moet volgens de politie tussen de 1.75 en 1.80 meter lang geweest zijn, met een normaal postuur. De politie schat dat de verdachte tussen de 25 en 35 jaar oud was. De straatrover droeg tijdens de beroving zwarte kleding.

Wie iets gezien of gehoord heeft over de beroving, of wie camerabeelden heeft van het incident, kan contact opnemen met de politie. Dat kan door te bellen met 0900-8844. Wie anoniem wil getuigen, kan dat doen via 0800-7000. Een persoonlijk bericht via Facebook is ook een optie, zo stelt de politie. Houd in alle gevallen zaaknummer PL0100-2023278443 bij de hand.