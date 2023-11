Politie onderzoekt twee vuurwapenincidenten in binnenstad; agent lost waarschuwingsschot op Grote Markt

Foto via Politie.nl

De politie is bezig met een onderzoek naar aanleiding van twee vuurwapenincidenten, die donderdagnacht werden gemeld uit de binnenstad van Groningen: één op de Grote Markt en één op het Akerkhof. Bij aanhoudingen op de Grote Markt werd een waarschuwingsschot gelost.

De politie kreeg rond 23:30 uur een melding over een dreiging met een vuurwapen aan de Grote Markt. Bij aankomst troffen agenten vier mannen aan die mogelijk met het incident te maken hadden. “We hadden een vermoeden dat één van de personen een wapen bij zich zou hebben”, laat de politie vrijdagmiddag weten. “Op het moment dat we ze wilden aanhouden, volgden ze de aanwijzingen van de collega’s niet op en daarbij ontstond een mogelijk dreigende situatie. Daarop hebben we een waarschuwingsschot gelost. Daarna zijn de vier mannen aangehouden en naar het politiebureau overgebracht.”

Maar de aangehouden mannen bleken niet de verdachten te zijn van het vuurwapenincident op de Grote Markt. De mannen hadden ook geen wapens bij zich. De mannen zijn wel gehoord als getuigen, maar inmiddels weer op vrije voeten.

Nog geen kwartier na de eerste melding over wapengebruik volgde een tweede, dit keer over het Akerkhof. Ook hier gingen agenten op af. Maar hier werden geen verdachten en slachtoffers gevonden. “Voor zover bekend is er ook niemand gewond geraakt”, stelt de politie.

De politie doet onderzoek naar beide incidenten. Inmiddels is er gepraat met mogelijke betrokken en getuigen, maar er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Of er een verband is tussen de twee schietincidenten, is nog niet bekend. Wie meer weet over één van de twee voorvallen, iets verdachts heeft gezien tussen 23.00 en 0.00 uur in de buurt van de Grote Markt of het Akerkhof, of camerabeelden heeft van één van de twee incidenten, kan contact opnemen met de politie. Dat kan via telefoonnummer 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem op telefoonnummer 0800 – 7000.