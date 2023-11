Politie houdt Groninger verdachten van bankhelpdeskfraude aan

Foto via politie.nl

De politie Groningen heeft maandagavond drie mannen op heterdaad aangehouden in een onderzoek naar bankhelpdeskfraude. Het gaat om twee mannen van 21 jaar uit de stad en een 22-jarige man uit Muntendam.

De drie worden verdacht van betrokkenheid bij meerdere oplichtingszaken. Naar aanleiding van aangiftes van slachtoffers uit heel Nederland begon de politie een onderzoek. Daarbij kwam de politie de drie verdachten op het spoor. Ze konden op heterdaad worden aangehouden toen zij een nieuw slachtoffer probeerden op te lichten. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit.

Bij bankpashelpdeskfraude bellen fraudeurs mensen thuis op en doen zich voor als bankmedewerkers. Ze maken het slachtoffer wijs dat hun bankrekening niet meer veilig is. Als iemand vervolgens de pinpas bij hen thuis ophaalt wordt ook de pincode ontfutseld. Daarna wordt het geld snel weg gepind. Soms ook wordt gevraagd om software te installeren op de computer, waarna de fraudeurs vragen om het banksaldo via een overboeking veilig te stellen, uiteraard op een rekening van de oplichter.

Het beste advies is: bij twijfel direct ophangen en zelf uw bank bellen. Banken zullen nooit zelf geld overmaken, u telefonisch vragen een transactie te doen, vragen om uw pincode of bankpassen ophalen. Mensen met informatie over bovenstaande zaak kunnen bellen met de politie via 0800-7000.