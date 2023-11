Lichaam uit water gehaald aan Hoornsedijk

Foto: Wijkagent Siard Heidanus via Twitter (@WA_Korrewegwijk)

Agenten en brandweerlieden zijn maandagochtend een onderzoek gestart aan de Hoornsedijk bij de Laan Corpus den Hoorn. Daarbij is een lichaam uit het water gehaald.

Er zijn zichtschermen geplaatst en is er een duikteam aanwezig. Het fietspad is deels afgezet.

De politie is sinds zaterdagavond op zoek naar een 84-jarige vrouw uit Haren. Zij werd voor het laatst gezien aan de Vondellaan in het dorp. Naar haar werd zondag gezocht, maar zonder resultaat. Het is niet bekend of het onderzoek aan de Hoornsedijk iets te maken heeft met deze vermissing.