Foto Patrick Wind. 112groningen.nl

De politie doet donderdagmiddag onderzoek aan het Damsterdiep vanwege een mogelijk schietincident.



Er kwam tegen 16.00 uur een melding binnen. Het is volgens de politie niet duidelijk of er daadwerkelijk geschoten is.

Kort na de melding heeft een gewond slachtoffer zich in het ziekenhuis gemeld. De politie bekijkt of beide zaken verband met elkaar houden.