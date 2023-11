Politie Groningen-Centrum verbaast zich over het ‘normaal’ van drugsgebruik: ‘Faciliteer deze duistere wereld niet’

Foto via Politie Groningen-Centrum (via Instagram)

Hoewel het basisteam Groningen-Centrum niet wil spreken van het ‘normaliseren’ van het drugsgebruik, stelt het politieteam zich te verbazen over hoeveel mensen het ‘normaal’ vinden dat er drugs wordt gebruikt.

“Tijdens de gesprekken in ons werk krijgen bijvoorbeeld te horen: ‘Af en toe moet kunnen, toch?’, ‘Iedereen gebruikt tijdens het stappen en bij feesten’ en ‘Drugs is beter voor je gezondheid dan alcohol”, laat het politieteam weten via Instagram. “Naast de nadelige gezondheidseffecten, verslavingsproblematiek en de kans op psychische problemen willen wij ook benadrukken dat er achter de productie en handel in drugs een duistere wereld schuilt. In deze wereld is sprake van geweld, afpersing, liquidaties, schietincidenten en ga zo maar door. Ook kwetsbare jongeren worden gebruikt om de vuile klusjes op te knappen.”

Het politieteam voor het centrum stelt een volledig pleidooi te kunnen houden over het drugsgebruik, maar tegelijk niet te willen spreken van het normaliseren van het drugsgebruik. “Wij zetten ons in om drugsdealers digitaal en fysiek op te sporen. Sinds 1 november heeft de gemeente in de APV een artikel opgenomen, waardoor het openlijk gebruik van drugs op een overlastgevende manier strafbaar is gesteld. Een gewaarschuwd mens telt voor twee. Voorkom een boete en gebruik geen drugs.”