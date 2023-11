Pleintje en bank maken van Berkenlaan in Selwerd autoluwe straat

Foto: Johannes Rienks. Bank op plein Berkenlaan

Er is een nieuw pleintje aangelegd in de Berkenlaan in Selwerd. De straat is daarmee een autoluwe weg geworden.

Er is een centrale bank geplaatst en met het vastzetten van de laatste leuning op de grote ronde bank werd het plein vrijdagmorgen door wethouder Eelco Eikenaar officieel geopend. Er wonen veel ouderen in de buurt en de bank moet een ontmoetingsplaats worden.

Hardrijders

Toch was er kritiek. Buurtbewoner Maria Miedema vindt dat sommige brommers en fietsers het plein veel te hard passeren en trok Eikenaar aan het jasje.

De wethouder is met Miedema in gesprek gegaan en hij gaat bekijken of er iets aan het probleem van de hardrijders gedaan kan worden.