Plaatsen van bomen op Grote Markt voltooid: “Nu zijn ze nog wat kaal”

Foto: gemeente Groningen

Op de Grote Markt is de afgelopen weken hard gewerkt. Met resultaat, want alle bomen hebben inmiddels een plekje gekregen.

“Het gaat om achttien gleditsia’s en tien honingbomen”, laat de gemeente Groningen weten. “Het zijn prachtige exemplaren. Nu zijn ze nog wat kaal, maar komend voorjaar, als alles tot bloei zal komen, zal dat snel veranderen.” De Gleditsia Triacanthhos, ook wel de Valse Christusdoorn genoemd, staat bekend om de felgele scheuten in het voorjaar, die later naar groengeel verkleuren. In de herfst kleurt de boom geel. De honingboom, officieel de Styphnolobium japonicum, is een sterke loofboom, die van nature voorkomt in China en Korea. In de zomer bloeien er aan de boom room- tot geelwit gekleurde bloemen die vol nectar zitten, waar honingbijen en vlinders dol op zijn.

Verkoeling

De twaalf meter hoge, en inmiddels 35 jaar oude bomen, moeten voor verkoeling en kleur gaan zorgen in de binnenstad. Onder alle te planten bomen is een bewateringssysteem aangelegd. In grote bassins van op anderhalve meter diepte gelegen kratten wordt het regenwater opgevangen. In droge tijden worden de bomen door dit water voorzien van vocht.

Lindeboom

De werkzaamheden zijn nog niet volledig afgerond. “Er wordt nog gewerkt aan het aanleggen van de ster. Over niet al te lange periode is deze ook klaar.” Komend voorjaar worden er nog vijf grote bomen geplant aan de noordzijde van de Grote Markt. Op het Waagplein wordt nog een lindeboom geplaatst.