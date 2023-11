Persoon gewond bij steekpartij op Vismarkt, verdachte aangehouden

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een steekpartij op de Vismarkt is zondagavond een persoon gewond geraakt. Agenten hebben een verdachte aan kunnen houden.

Het incident vond plaats rond 20.50 uur. “Aanvankelijk was er wat onduidelijkheid waar het precies had plaatsgevonden”, vertelt politiewoordvoerder Anne Kok. “We gaan er op dit moment vanuit dat de steekpartij plaatsvond op de Vismarkt, en dat het gemeld werd vanuit de Haddingestraat. Eén persoon is gewond geraakt. Dit slachtoffer is met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.”

Kok: “Inmiddels hebben we ook één persoon aangehouden. Deze persoon is overgebracht naar het politiebureau en wordt daar verhoord. Op locatie doen we onderzoek. We spreken met getuigen en proberen aan de hand van deze informatie te achterhalen wat er nu precies is gebeurd. Tips zijn ondertussen ook nog steeds welkom. Dus heb je iets gezien, of heb je meer informatie, neem dan contact op met ons op telefoonnummer 0900 88 44.”