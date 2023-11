Personenauto uit Winschoterdiep getakeld

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Een bergingsbedrijf heeft zondagmiddag een personenauto uit het Winschoterdiep getakeld. In de ochtend was er bij de hulpdiensten een melding binnengekomen dat er in het diep een voertuig lag.

Deze melding kwam rond 09.45 uur binnen waarop brandweer, politie en ambulance zich naar de locatie spoedden. “Het voertuig is aangetroffen op de plaats waar het Winschoterdiep en het Oude Winschoterdiep bij elkaar komen”, vertelt nieuwsfotograaf Mike Weening van Weening Fotografie. “Ter hoogte van de Radio Omroepzendmast Groningen werd het voertuig aangetroffen. Duikers van de brandweer zijn het water ingegaan, en hebben onderzoek gedaan. Daarbij werd niemand aangetroffen.”

Kraan met rupsbanden

Daarop keerden de hulpdiensten weer terug. “Het bergen van de personenauto bleek een lastige klus te zijn. Door de drassige grond lukte het niet om een bergingsvoertuig op de locatie te krijgen. Daarom werd er een kraan met rupsbanden naar de locatie gebracht. In samenwerking met een gespecialiseerd duikbedrijf werd de auto halverwege de middag uit het water getakeld.”

Zijraam kapot

De politie is een onderzoek gestart. Op dit moment is onbekend hoe en wanneer de auto te water is geraakt. Weening: “Als je kijkt naar de auto, dan heeft het voertuig niet lang in het water gelegen. Wel is zichtbaar dat één van de zijramen kapot is.”