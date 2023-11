Peiling OOG&Onderzoekdoen.nl: GroenLinks/PvdA wordt de grootste in Groningen

Als alleen de gemeente Groningen zou stemmen voor de Tweede Kamer, zou GroenLinks-PvdA de grootste partij worden. De linkse samenwerking zou op een afstandje worden gevolgd door het Nieuw Sociaal Contract van Pieter Omtzigt.

Dat blijkt uit een peiling die een week voor de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november werd gehouden door OOG, in samenwerking met Onderzoekdoen.nl.

Winnaars

De partij van Frans Timmermans en de Groningse kandidaten Julian Bushoff en Glimina Chakor peilt bij OOG op bijna 24 procent van alle stemmen. Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 haalden de toen nog afzonderlijke fracties bij elkaar 16,1 procent van de stemmen in de gemeente Groningen. Het zou betekenen dat als alleen de stemmen uit de gemeente Groningen worden meegeteld, de partij 37 zetels in de Tweede Kamer zou hebben.

Nummer twee in de gemeente Groningen is een nieuwkomer. Het NSC van Pieter Omtzigt haalt 14,1 procent van de stemmen, goed voor 22 zetels. De derde plaats is voor de PVV van Geert Wilders, die met 10,0 procent van de stemmen goed zou zijn voor 16 zetels. Opvallend feit is dat de Partij voor de Vrijheid tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 slechts 2,13 procent van de stemmen haalde. Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 was dit iets hoger, met 5,7 procent van de stemmen.

Partijen die het tijdens die gemeenteraadsverkiezingen van 2021 ook goed deden waren de SP en de Partij voor de Dieren. De SP haalt in onze peiling 14 zetels en 9,0 procent van de stemmen. Groningers Sandra Beckerman en Jimmy Dijk zijn de nummers twee en vier van de lijst en halen dan gemakkelijk een plekje in het parlement. De Partij voor de Dieren haalt 7,6 procent van de stemmen, wat 12 zetels oplevert. Janette Bosma, de nummer 17 van de PvdD, valt dan buiten de boot.

Verliezers

D66 zou volgens onze peiling maar zo eens de grote verliezer kunnen worden. Waar de partij in 2021 onder leiding van Sigrid Kaag nog 23 procent van de stemmen haalden, keldert het D66 van lijsttrekker Rob Jetten naar slechts 5,1 procent. Het zou D66 8 zetels opleveren in een Groningse Tweede Kamer. Gronings Kamerlid Wieke Paulusma behoudt daarmee wel haar zetel.

De VVD zakt ook behoorlijk in de peiling. Onder Mark Rutte stemden nog 13,6 procent van de Groningers op de VVD. Nu Dilan Yeşilgöz de lijsttrekker is van de liberalen peilen ze in Groningen 6,6 procent, bijna een halvering van 2021. Het levert de VVD 10 zetels op.

De BoerBurgerBeweging van Caroline van der Plas peilt in de gemeente Groningen op 4,8 procent, goed voor 7 zetels.

De overige zetels zijn voor CDA(6 zetels), Forum voor Democratie (4 zetels), ChristenUnie (3 zetels), JA21 (2 zetels), BIJ1 (1 zetel) en BVNL (1 zetel)

Dat alles leidt tot een volgende verdeling van de zetels, als alleen de stemmen uit de gemeente Groningen meegenomen worden:

Verantwoording onderzoek

De peiling is een samenwerking tussen OOG en het Groningse onderzoeksbureau Onderzoekdoen.nl. Meer dan duizend mensen hebben deelgenomen aan de peiling. “We hebben de peiling alleen verspreid via online kanalen. Dat betekent niet dat niet-volgers van OOG het niet gezien of ingevuld kunnen hebben. Het betekent ook niet dat we kunnen stellen dat de peiling volledig representatief is voor ‘de gemeente Groningen’. Dat zou kunnen, maar dat is niet met 100 procent zekerheid te zeggen,” aldus onderzoeker Jesper Pollmann van Onderzoekdoen.nl.

“Een panel als dat van EenVandaag vraagt veel meer gegevens uit dan wij gedaan hebben. Als je dan bijvoorbeeld veel meer mannen dan vrouwen hebt die aan de peiling mee doen kan je daar achteraf nog wat corrigeren. Een factor die bijvoorbeeld meespeelt is leeftijd. Wij hebben dat hier wel uitgevraagd, en dan zie je dat er veel meer oudere mensen dan jongere mensen mee hebben gedaan aan de peiling, terwijl Groningen toch een vrij jonge stad is,” vervolgt Pollmann.

“Een andere kanttekening is dat we gepeild hebben in de week van 5 november tot 12 november, en niet op één dag. Het is ook nog anderhalve week voor de verkiezingen, dus er kan nog heel veel gebeuren in die laatste periode tot 22 november,” vertelt Pollmann.

Net als bij alle andere peilingen is het geen verkiezingsuitslag: “Het schetst natuurlijk wel een beeld wat de kijkers en volgers van OOG zullen gaan stemmen. Er hebben 1106 respondenten meegedaan aan de peiling. Dat is een behoorlijk aantal, dus het zegt wel iets over hoe het globaal waarschijnlijk gestemd gaat worden,” besluit Pollmann.