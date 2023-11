Paralympisch Centrum Noord wordt zaterdag geopend

Foto: Google Maps - Streetview

Groningen krijgt een paralympisch centrum. Stichting BEA opent zaterdag in samenwerking met Topsport NOORD en UMCG Centrum voor Revalidatie het Paralympisch Centrum Noord aan de Dilgtweg in Haren.

Stichting BEA is een organisatie die op sportief gebied opkomt voor mensen met een lichamelijke beperking of chronische ziekte. Hierbij krijgt iemand de faciliteiten en activiteiten om te kunnen sporten. De stichting heeft met haar partners een talentprogramma ontwikkeld waarbij aanstormende topsporters worden begeleid.

Het Paralympisch Centrum Noord is ontstaan doordat er tot nu toe geen regionaal talentcentrum was voor paralympische sporters. Die moeten voor hun sport vaak ver reizen naar nationale trainingscentra, zoals Papendal. In het nieuwe centrum kunnen sporters gebruik maken van verschillende faciliteiten als een krachtruimte, sporthallen en een zwembad. Specialisten sluiten zich hierbij aan om de paralympische talenten te begeleiden.

Het Paralympisch Centrum Noord wordt zaterdag om 10.45 uur geopend aan Dilgtweg 5. Meervoudig paralympisch kampioen Jetze Plat (handbiken) zal hierbij aanwezig zijn.