Foto: OOG

Aan de Waterland ten oosten van recreatiegebied Kardinge is woensdagochtend rond 07.00 uur een overleden persoon aangetroffen.

Het is onbekend wat er gebeurd is. De politie doet onderzoek naar de doodsoorzaak. Een woordvoerder van de brandweer meldt dat vlakbij de persoon een fiets is gevonden.

Het politieonderzoek was rond 15.00 uur afgerond. De doodsoorzaak is niet bekend gemaakt, maar de politie gaat uit van een noodlottig ongeval.