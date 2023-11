Oud Harense Maaike Haaiveld brengt boek uit over autisme

Maaike Haaiveld

In het boek ‘Au, ‘t is me een stoornis‘ beschrijft auteur Maaike Haaiveld haar ervaringen en belevenissen als moeder met een autistische zoon. In de jaren 90 verhuisde ze naar Spanje en nu keert ze terug om haar boek op vrijdagavond 3 november te presenteren in de Forumbibliotheek in Haren.

‘Ik ben begonnen met schrijven en ik ben niet meer opgehouden’, vertelt de schrijfster over haar boek. Het was haar psycholoog die met het idee kwam om een boek te schrijven over haar leven met een autistische zoon. ‘Au, ‘t is me een stoornis’ is geschreven in dagboekvorm waar de eigen gedachten en gevoelens van Haaiveld staan omschreven en hoe ze reageert op haar zoon met autisme.

Late diagnose

‘Het probleem is dat hij pas gediagnosticeerd is toen hij dertien was, en toen zat hij al op de middelbare school. De verhalen gaan over de periode waarin de diagnose nog niet was gesteld. Dan vraag je je af bij situaties, klopt dit wel? Niemand had er een idee over en daar stond ik een beetje alleen in.’

Op de vraag of ze wijze raad kan geven over hoe je het beste om kunt gaan met iemand met autisme, zegt ze: ‘Geduld. Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Als je kind bijvoorbeeld driftbuien heeft, vooral niet boos worden.’

De boekpresentatie en signeersessie vinden plaats in de Forumbibliotheek in Haren om 19:00.

Maaike Haaiveld was telefonisch te gast tijdens de OOG Ochtendshow: