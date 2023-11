Oranje Nassau wint topper met forse cijfers, punt voor Velocitas en PKC’83

Foto Bert Postma. Oranje Nassau viert feest na een doelpunt tegen DZOH.

Oranje Nassau won zaterdagmiddag in 1J de topper tegen DZOH met ruime cijfers. GVAV ging onderuit en Velocitas en PKC’83 pakten een punt.

Oranje Nassau nam in de eerste klasse J de tweede plek over van DZOH. In de onderlinge confrontatie op sportpark Coendersborg wonnen de Groningers met maar liefst 6-1 van de ploeg uit Emmen.

Via Daan Smit stond ON al na zeven minuten op voorsprong. DZOH kwam wat beter in de wedstrijd en Max Heijnen kopte na 28 minuten de 1-1 binnen, nadat ON doelman Erwin Heidekamp met moeite een vrije trap keerde. ON nam de wedstrijd weer over. Nadat Peter van Son al op de lat had gekopt schoot Ezra Schrijver op slag van rust ON weer op voorsprong: 2-1.

Van Son zette ON na 50 minuten zeer fraai op 3-1 door van grote afstand de bal over DZOH doelman Jordy Borgman te schieten. Vijf minuten later kopte Smit na een corner zijn tweede en de vierde van ON binnen. De wedstrijd was daarmee gespeeld. Youri Schuur schoot halverwege de tweede helft de 5-1 op het scorebord. In de slotfase tekende Van Son voor de 6-1 eindstand. ON heeft 17 punten uit 8 wedstrijden, dat is twee minder dan koploper WVV.

Velocitas 1897 speelde in en tegen Winsum met 2-2 gelijk. Velocitas kwam via Thomas Bats op voorsprong. Na de pauze zette Sjoerd Nienhuis met twee treffers Winsum op voorsprong. Bats zorgde er met zijn tweede voor dat Velocitas een punt aan het duel over hield. Velocitas is zesde met 11 uit 8, net zo veel als Winsum dat een plek lager staat.

GVAV Rapiditas ging in Hoogeveen tegen HZVV met ruime cijfers onderuit: 5-2. HZVV speelde een periode erg sterk en liep uit naar 4-0 voordat Patrick Venema wat terug deed voor de Groningers. GVAV staat tiende met 9 uit 9.

PKC’83 kwam thuis niet verder dan en 2-2 gelijkspel tegen VKW uit Westerbork. Rob Schokker opende de score voor PKC, maar na rust nam VKW een 2-1 voorsprong. Fabian de Vries tekende na 80 minuten voor de 2-2. PKC is elfde met 8 uit 8.

GRC Groningen speelt zondag thuis tegen WKE’16.