Oranje Nassau maakt het nog spannend tegen Winsum, PKC klopt koploper

Foto Andor Heij. Oranje Nassau - Winsum

Oranje Nassau leek zaterdag thuis op een probleemloze zege tegen Winsum af te stevenen, maar kwam na rust toch in de problemen. Uiteindelijk won ON wel: 4-2.

De eerste kans was in de tweede minuut voor Winsum. Een vrije trap van Tim Hoff werd door ON doelman Erwin Heidekamp half gekeerd, maar Yume Ramos schoot de rebound naast. Peter van Son schoot een minuut later aan de andere kant net naast.

ON was daarna heer en meester op de regenachtige Coendersborg. Er werd bij vlagen goed gespeeld en na 17 minuten werd de score geopend. Jim de Leeuw stuitte nog op Winsum doelman Wouter Meijer, maar Youri Schuur was attent en mikte de 1-0 binnen.

In de 23e minuut werd Rick Wiersma gevloerd in het strafschopgebied en Peter van Son schoot vanaf elf meter raak: 2-0. Ard Veenhof was dichtbij de derde voor ON, maar zijn vrije trap belandde op de kruising. Ook Winsum raakte het aluminium toen een corner van Hoff in één keer boven op de lat terecht kwam.

Druk Winsum

Na de pauze ging Winsum offensiever spelen en zette meer druk naar voren. Dat resulteerde al in de 52e minuut tot de aansluitingstreffer. Invaller Jered Faleye gleed een voorzet van links binnen.

Wiersma schoot direct na het doelpunt van Winsum net over. Maar ON kwam niet meer in het spel en moest mee in het vechtvoetbal van Winsum. En bovendien werd ook nog de 2-2 geïncasseerd. Na een vrije trap van Hoff schoot oud ON-speler Thijs Gerlofs in de 61e minuut van dichtbij raak. Heidekamp voorkwam zelfs een voorsprong van Winsum door een inzet van Faleye te pakken.

Winst ON

Na 76 minuten kwam ON weer op voorsprong. Meijer bokste een voorzet uit zijn doel en de bal viel voor de voeten van Wiersma, die er met een geplaatst schot 3-2 van maakte. Winsum kreeg via Menno Mulder en Faleye nog kansen op de gelijkmaker, maar Heidekamp wist dat te voorkomen. In de 90e minuut werd het verzet van Winsum helemaal gebroken. Tim Deelen gaf de voorzet en Ezra Schrijver kopte raak: 4-2.

Verdiend

“Winsum toonde wel veerkracht”, aldus Oranje Nassau trainer Erwin Heerlijn. “Maar als er één ploeg had moeten winnen op basis van het vertoonde spel, zeker in de eerste helft, waren wij dat wel”. Maar ON had het dus moeilijk in de tweede helft. “Ze gingen toen spelen zoals wij hadden verwacht dat ze zouden gaan starten. Dus het moet voor de jongens ook niet nieuw geweest zijn. We hadden gezegd; hou ze uit de zestien, blijf voetballen, hou druk naar voren, want ze gaan nog wat proberen. Maar we gingen andere dingen doen, niet zoals we hadden afgesproken”.

Maar het kwam toch nog goed: “We hebben jongens voorin die allemaal een goal kunnen maken en dan maak je een prachtig doelpunt terwijl ik niet vond dat we geweldig aan het voetballen waren. Maar je zag wel dat zij weer wat meer moeite kregen en achteruit moesten”.

Mooie dag

Het werd een mooie dag voor Oranje Nassau in de eerste klasse J. De complete top 3 ging onderuit en ON staat nu derde op twee punten van koploper WVV. ON heeft 14 punten uit 7 wedstrijden. ON speelt dinsdag thuis voor de beker tegen WVV en zaterdag komt de nummer twee DZOH op bezoek.

PKC’83 bezorgt WVV eerste nederlaag

Het was PKC’83 dat de nog ongeslagen koploper WVV pootje lichtte. Via Simon Schreiber kwam PKC voor rust op voorsprong. Na een uur tekende Sten Bruins voor de gelijkmaker. Vlak voor tijd bezorgde Rob Schokker de stad-Groningers de winst: 2-1. PKC staat nu tiende met 7 uit 7.

Programma

Zondag speelt GVAV Rapiditas thuis tegen hekkensluiter Hoogezand. GRC Groningen gaat in Westerbork op bezoek bij de nummer voorlaatst VKW. Velocitas 1897 is dit weekeinde vrij in 1J.