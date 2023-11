Orange the World: Academiegebouw oranje verlicht

Het Academiegebouw kleurt zaterdagavond oranje. Foto: Rijksuniversiteit Groningen

Het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen wordt zaterdagavond oranje verlicht. Het verlichten is onderdeel van de internationale campagne Orange the World.

Orange the World is een campagne van de Verenigde Naties waarmee men zich inzet tegen geweld tegen vrouwen en meisjes. Met de campagne wordt iedereen gevraagd om zich medestander te verklaren in de strijd tegen dit geweld. Het campagnethema van dit jaar is ‘veilig, overal en altijd’. Daarmee wil men duidelijk maken dat geweld niet alleen in de huiselijke sfeer plaatsvindt, maar dat dit overal in de samenleving voor kan komen. Denk bijvoorbeeld aan intimidatie op straat, binnen studentenverenigingen, op festivals en op de werkvloer.

Behalve het Academiegebouw kleurden zaterdagavond ook talloze andere gebouwen in ons land oranje. Dit wordt gedaan om het bewustzijn rond geweld tegen vrouwen te vergroten. De gemeente Groningen organiseert tot en met 9 december verschillende activiteiten die als doel hebben om geweld tegen vrouwen bespreekbaar te maken, en ook om handvatten te geven om in te grijpen wanneer dat nodig is. Het volledige programma vind je op deze website.