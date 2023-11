Ophokplicht weer ingevoerd na nieuwe gevallen van vogelgriep

Foto: PewPewLazerGunz via Pixabay.com

Voor pluimvee geldt sinds dinsdagavond weer een landelijke ophokplicht. Dat heeft demissionair minister Piet Adema (ChristenUnie) van Landbouw besloten, nadat er nieuwe gevallen van vogelgriep zijn geconstateerd.

Twee dagen geleden werd vogelgriep vastgesteld op een leghennenbedrijf in Renswoude. Door de besmetting moeten daar 65.000 kippen geruimd worden. Dinsdag werd vogelgriep vastgesteld op een zorgboerderij in Middelie. Voor Adema is het aanleiding om direct de landelijke ophok- en afschermplicht weer in te voeren, terwijl deze twee weken geleden nog werd ingetrokken. De ophokplicht geldt voor alle commercieel gehouden vogels en voor alle hobbymatig gehouden risicovogels, waaronder kippen.

De Nederlandse Vakbond van Pluimveehouders noemt het een goed besluit. “Nu de trekvogels eraan komen, is het verstandig om dieren binnen te houden”, laat voorzitter Bart-Jan Oplaat aan de NOS weten. Hoe de dieren in Renswoude en Middelie besmet zijn geraakt, wordt onderzocht, maar naar alle waarschijnlijkheid wordt het verspreid door wilde vogels. Eerder dit jaar sloeg het vogelgriepvirus hard toe in natuurgebied De Onlanden.