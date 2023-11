‘Op zondag zon maar ook kans op een bui, komende dagen volop herfst met wind en regen’

Foto: Joris van Tweel

Rustig najaarsweer zit er voorlopig niet in. De herfst blijft op de deur kloppen, waarbij het regelmatig regent, en het begin komende week ook stevig gaat waaien.

Zondag begint de dag met bewolking, waarbij zo nu en dan de zon even tevoorschijn gaat komen. In de middaguren is er kans op een bui. Bij een zwakke wind uit zuidwestelijke richting wordt het 10 of 11 graden. In de nacht van zondag op maandag is het wisselend bewolkt. De minimumtemperatuur komt rond de 3 of 4 graden te liggen. Aan de grond is grondvorst mogelijk. Op maandag is het bewolkt. In de middag vallen er buien en haalt ook de wind, uit zuidwestelijke richting, aan tot krachtig. Het wordt 11 of 12 graden.

Op dinsdag zijn de veranderingen klein. In het begin van de dag staat er nog een stevige wind, die gedurende de dag afzwakt. Het is bewolkt, er vallen buien, en zo nu en dan kan de zon even tevoorschijn komen. Het wordt 11 graden. Ook op woensdag vallen er buien, maar zal de zon wat vaker tevoorschijn komen. Dan kan het 11 of 12 graden worden.