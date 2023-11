Ook Ceres houdt weer de wacht over de Vismarkt bij de ingang van de Korenbeurs

Foto: Joris van Tweel

Een week geleden beet Mercurius het spits af met zijn terugplaatsing bovenop de Korenbeurs. Maandag was het de beurt aan Ceres, de godin van de akkerbouw en specifiek graan, om haar terugkeer te maken. Haar beeld werd naast de ingang van het bijna 160 jaar oude gebouw teruggeplaatst.

Het beeld werd vorig jaar van de Korenbeurs gehaald voor een grondige renovatie, samen met twee andere beelden. Ook buurman Neptunus en Mercurius op de nok van het dak ondergingen een grondige restauratie van Jochem Duijts van het zink- en koperbedrijf Idéfix. Mercurius werd vorige week teruggeplaatst. Maandag was het de beurt aan Ceres.

Ook Neptunus komt deze week hoogstwaarschijnlijk terug op zijn plek. Wanneer precies is volgens Duijts afhankelijk van het verloop van de terugplaatsing van Ceres: “De zogenaamde ‘hippocampus’, het zeepaard van Neptunus, die staat er alweer. Maar wanneer Neptunus zelf terugkomt, hangt een beetje af van hoe de plaatsing van Ceres verloopt. Als we maandag nog tijd hebben, dan doen we het. Maar ik denk dat Neptunus pas op woensdag terugkomt. Morgen is het markt, dus dan lukt het waarschijnlijk niet.”

Duijts laat weten trots te zijn op hoe de restauratie is verlopen: “Dit is echt een mooie klus. Normaal doen we vaak dingen als zinken dakgoten. Dit is voor iedereen te zien en ook nog eens iets wat je niet dagelijks voorbij ziet komen. Prachtig!”